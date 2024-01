Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Dienstagnachmittag nach

Roche im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 244,50 CHF abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 244,50 CHF. Bei 243,45 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 246,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 357.455 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 296,75 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 17,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 5,56 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 289,56 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.445,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,50 CHF in den Büchern stehen haben wird.

