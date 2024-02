Notierung im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Vormittag

23.02.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Roche zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 229,65 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 229,65 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 230,55 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 229,55 CHF. Bisher wurden via SIX SX 20.815 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,82 Prozent. Bei 222,75 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 3,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,72 CHF belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 266,63 CHF an. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Beim Umsatz wurden 16.244,00 CHF gegenüber 14.742,00 CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025. Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,00 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Börse Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge Donnerstagshandel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer Börse Zürich in Rot: SMI gibt zum Handelsende nach

