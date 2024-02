Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 230,10 CHF.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 230,10 CHF zu. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 230,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,55 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 131.366 Roche-Aktien.

Bei 293,55 CHF markierte der Titel am 06.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.02.2024 bei 222,75 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 3,19 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,72 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 266,63 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.244,00 CHF im Vergleich zu 14.742,00 CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,00 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

