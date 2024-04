Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 227,70 CHF.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 227,70 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 228,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 56.902 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 293,55 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 28,92 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 217,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,77 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 263,50 CHF je Roche-Aktie an.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16,24 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,74 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,02 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

