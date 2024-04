Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag auf grünem Terrain

Roche im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 229,70 CHF.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Roche konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 229,70 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 230,50 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 225,60 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 285.339 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 217,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,53 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,77 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 263,50 CHF.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,24 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,74 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Roche-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,02 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Montagshandel in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im SMI

Zuversicht in Zürich: SLI nachmittags mit Zuschlägen