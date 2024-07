Kursentwicklung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche wird am Dienstagvormittag ausgebremst

23.07.24 09:22 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 279,40 CHF ab.

Wer­bung

Die Roche-Aktie notierte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 279,40 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 278,80 CHF nach. Bei 279,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 25.010 Stück. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,00 CHF) erklomm das Papier am 19.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,57 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 23,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,77 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 260,30 CHF. Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 17,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Starker Wochentag in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Montagnachmittag fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images