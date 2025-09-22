DAX23.659 +0,6%ESt505.470 +0,5%Top 10 Crypto15,58 -0,9%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1796 ±-0,0%Öl66,47 -0,1%Gold3.765 +0,5%
Kursverlauf

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag in Rot

23.09.25 09:26 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 268,30 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
266,90 CHF -4,20 CHF -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 268,30 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 268,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 270,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.321 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 16,96 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit Abgaben von 13,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,89 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,14 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,99 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

