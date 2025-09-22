Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 266,90 CHF.

Um 11:49 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 266,90 CHF ab. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 266,40 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 270,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 130.356 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,57 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 280,90 CHF an.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,99 CHF je Roche-Aktie.

