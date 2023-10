Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

23.10.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 240,30 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 240,30 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 240,75 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 240,75 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 32.569 Roche-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 39,76 Prozent wieder erreichen. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 236,65 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 1,52 Prozent Luft nach unten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 305,80 CHF. Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,51 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Freitagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter Börse Zürich: SMI sackt zum Ende des Freitagshandels ab Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

