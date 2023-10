Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Montagmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 237,85 CHF.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 237,85 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 237,45 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 240,75 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 141.455 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 335,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Bei 236,65 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 0,50 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 305,80 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,51 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

