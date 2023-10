Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 237,00 CHF abwärts.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 237,00 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 236,55 CHF. Bei 240,75 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 260.512 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,71 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 236,55 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,19 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 305,80 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.445,00 CHF umgesetzt worden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,51 CHF je Roche-Aktie.

