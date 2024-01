Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 243,90 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 243,90 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 244,35 CHF an. Die Roche-Aktie sank bis auf 243,45 CHF. Bei 243,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 31.437 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 296,75 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 5,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 289,56 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 22,71 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

