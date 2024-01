Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verbilligt sich am Mittwochmittag

Roche im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 243,50 CHF.

Um 11:48 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 243,50 CHF ab. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 243,05 CHF nach. Bei 243,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 162.893 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 296,75 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 230,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 5,17 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 289,56 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 16.445,00 CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,13 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt letztendlich nach

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag leichter

Dienstagshandel in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags