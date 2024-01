Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 244,00 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 244,00 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 244,35 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 243,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 339.143 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2023 markierte das Papier bei 296,75 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,62 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 230,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56 CHF an.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.445,00 CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,13 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt letztendlich nach

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag leichter

Dienstagshandel in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags