Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 275,40 CHF.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 275,40 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 275,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 275,35 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 19.517 Stück.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,05 CHF am 28.03.2023. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 7,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 317,56 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,12 CHF im Jahr 2023 aus.

