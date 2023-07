Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktie im Blick

24.07.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 276,75 CHF.

Das Papier von Roche konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 276,75 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 277,25 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 275,35 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117.517 Stück gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 256,05 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 7,48 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 317,56 CHF je Roche-Aktie aus. Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden. Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 19,12 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Roche-Investment eingebracht Novo Nordisk-Aktie stabil: Lieferengpass auch bei Appetitzügler Saxenda SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Roche gekostet

