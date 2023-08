Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 262,20 CHF.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 262,20 CHF abwärts. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 261,00 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 261,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 37.035 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 28,09 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 252,75 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 3,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 315,89 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,20 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie legt zu: Roche veröffentlicht versehentlich positiven Studiendaten zu Krebsmittel Tiragolumab

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche verloren

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Roche-Investment verloren