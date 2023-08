Aktienkurs aktuell

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Donnerstagnachmittag ab

24.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 260,00 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:51 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 260,00 CHF. Bei 259,50 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 269.682 Roche-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,17 Prozent. Bei einem Wert von 252,75 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gaben als mittleres Kursziel 315,89 CHF an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.445,00 CHF gelegen. Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche. Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 20,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie legt zu: Roche veröffentlicht versehentlich positiven Studiendaten zu Krebsmittel Tiragolumab SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche verloren SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Roche-Investment verloren

