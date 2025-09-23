Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Vormittag ein

Roche im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 263,70 CHF abwärts.

Das Papier von Roche befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,6 Prozent auf 263,70 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 263,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 265,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.308 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 19,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 280,90 CHF je Roche-Aktie aus.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,96 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

