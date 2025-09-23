Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 260,80 CHF ab.

Die Roche-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 260,80 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 259,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,20 CHF. Zuletzt wechselten 254.739 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 20,32 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,08 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,90 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 280,90 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 29.01.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,96 CHF in den Büchern stehen haben wird.

