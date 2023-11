Aktie im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Vormittag zu

24.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Roche zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 238,95 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 238,95 CHF zu. Bei 239,50 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 239,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 23.855 Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 314,25 CHF erreichte der Titel am 28.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 23,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 230,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 3,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 292,56 CHF. Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 30.01.2025. Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Freundlicher Handel: SLI notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus Börse Zürich: SMI schließt im Plus Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

