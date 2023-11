Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Freitagmittag fester

So entwickelt sich Roche

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 238,95 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 239,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 84.367 Roche-Aktien.

Am 28.11.2022 markierte das Papier bei 314,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 230,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 292,56 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Roche 16.445,00 CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

