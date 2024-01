Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 242,00 CHF.

Die Roche-Aktie notierte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 242,00 CHF. Bei 241,90 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 244,00 CHF. Bisher wurden heute 185.829 Roche-Aktien gehandelt.

Bei 295,85 CHF markierte der Titel am 25.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 22,25 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Abschläge von 4,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,56 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

