Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 298,70 CHF nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 298,70 CHF nach oben. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 299,80 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 298,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 342.265 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 0,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.05.2024 bei 212,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 40,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,94 CHF je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 288,14 CHF.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

