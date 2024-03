Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Montagnachmittag positiv

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 225,95 CHF zu.

Die Roche-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 225,95 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 226,55 CHF zu. Bei 225,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 313.973 Roche-Aktien.

Bei einem Wert von 293,55 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 29,92 Prozent wieder erreichen. Am 09.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 222,75 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,42 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,75 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 263,50 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 17,78 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

