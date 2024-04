Notierung im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

25.04.24 09:24 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 221,70 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 221,70 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 220,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 79.461 Roche-Aktien umgesetzt. Am 06.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 293,55 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 32,41 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2024 bei 217,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 2,12 Prozent sinken. Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,77 CHF je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 265,89 CHF. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,24 Mrd. CHF im Vergleich zu 14,74 Mrd. CHF im Vorjahresquartal. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,03 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Börse Zürich in Rot: SLI zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben SMI aktuell: SMI fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

