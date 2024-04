Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag billiger

Kurs der Roche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 220,90 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 220,90 CHF abwärts. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 219,90 CHF. Mit einem Wert von 222,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 355.142 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF an. 32,89 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 217,00 CHF fiel das Papier am 08.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 1,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,77 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 265,89 CHF an.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,19 Prozent auf 16,24 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,74 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,05 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

