Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 219,20 CHF abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 219,20 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 219,10 CHF. Bei 222,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 729.640 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 25,33 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 217,00 CHF am 08.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,00 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,77 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,56 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,24 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,74 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,05 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

