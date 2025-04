Kursentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag südwärts

25.04.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 261,70 CHF ab.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 261,70 CHF ab. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 258,80 CHF. Bei 261,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 306.980 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Bei einem Wert von 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,94 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 282,88 CHF an. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,23 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie dennoch leichter: Roche wächst weiter und bekräftigt Jahresprognose Roche-Aktie schwächelt: Roche plant Milliardeninvestition in den USA über fünf Jahre SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images