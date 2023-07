Roche Aktie News: SPI Aktie Roche fällt am Vormittag

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 272,35 CHF.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 272,35 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 271,30 CHF. Bei 271,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 22.007 Aktien.

Am 02.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,32 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 256,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 5,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 317,56 CHF.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,12 CHF je Roche-Aktie belaufen.

