Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 273,00 CHF nach.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 273,00 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 271,30 CHF. Bei 271,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 207.593 Stück.

Bei 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,02 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 256,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,21 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 317,56 CHF.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Roche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,12 CHF je Aktie aus.

