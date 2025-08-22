Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 260,50 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 260,50 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 260,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 260,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 31.058 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Mit einem Zuwachs von 20,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 10,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,93 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

