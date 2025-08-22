Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 261,10 CHF abwärts.

Das Papier von Roche befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 261,10 CHF ab. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 260,00 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 260,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.075 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Gewinne von 20,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,18 Prozent.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,93 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

