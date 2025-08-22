Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag im Plus

Roche im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 261,80 CHF zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 261,80 CHF zu. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 261,90 CHF. Bei 260,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 121.302 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 19,86 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 12,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 275,14 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,93 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

