Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 244,30 CHF ab.

Um 17:32 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 244,30 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 242,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 242,45 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 528.345 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 230,90 CHF ab. Mit Abgaben von 5,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 290,89 CHF je Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,60 CHF im Jahr 2023 aus.

