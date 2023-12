Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag verlustreich

Roche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 244,30 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 17:32 Uhr 0,3 Prozent auf 244,30 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 242,30 CHF ab. Bei 242,45 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 528.345 Roche-Aktien.

Am 22.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 22,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 230,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,49 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 290,89 CHF aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 01.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,60 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

