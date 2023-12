Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 244,30 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie musste um 17:32 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 244,30 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 242,30 CHF. Bei 242,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 528.345 Roche-Aktien gehandelt.

Bei 299,00 CHF markierte der Titel am 22.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 22,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 230,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 5,49 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 290,89 CHF angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Mit einem Umsatz von 16.244,00 CHF, gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,22 Prozent präsentiert.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,60 CHF je Roche-Aktie.

