Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Roche-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 246,80 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 246,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 243,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 76.814 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2023 markierte das Papier bei 295,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 6,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 289,56 CHF angegeben.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,44 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

