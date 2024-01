Fokus auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Freitagmittag an Boden

26.01.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 247,60 CHF zu.

Das Papier von Roche konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,3 Prozent auf 247,60 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 248,30 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 243,00 CHF. Zuletzt wechselten 314.306 Roche-Aktien den Besitzer. Am 26.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 295,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 16,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 6,74 Prozent Luft nach unten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,56 CHF. Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,44 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Donnerstagshandel in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne SMI aktuell: SMI steigt zum Handelsende Donnerstagshandel in Europa: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im STOXX 50

