Roche im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag in Grün

26.01.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 246,90 CHF.

Werbung

Um 15:53 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 246,90 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 248,70 CHF. Bei 243,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 548.939 Roche-Aktien gehandelt. Am 26.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 295,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 230,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,48 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 289,56 CHF für die Roche-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,22 Prozent zurück. Hier wurden 16.244,00 CHF gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,44 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Donnerstagshandel in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne SMI aktuell: SMI steigt zum Handelsende Donnerstagshandel in Europa: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im STOXX 50

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com