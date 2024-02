Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 232,65 CHF.

Um 09:05 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 232,65 CHF nach oben. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 233,15 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,95 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 33.009 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 293,55 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 26,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (222,75 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 4,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,72 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 263,50 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roche einen Umsatz von 14.742,00 CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,00 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

