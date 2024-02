Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag kaum verändert

Blick auf Roche-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Roche. Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 232,35 CHF.

Mit einem Kurs von 232,35 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 233,15 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 231,75 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 232,95 CHF. Bisher wurden via SIX SX 163.098 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Gewinne von 26,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 222,75 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 4,13 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,71 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.742,00 CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen.

Die Roche-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,95 CHF je Roche-Aktie.

