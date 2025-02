Kursentwicklung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag schwächer

26.02.25 09:22 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 297,80 CHF ab.

Das Papier von Roche befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 297,80 CHF ab. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 296,70 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 296,90 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.123 Stück gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 0,67 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 28,51 Prozent sinken. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,94 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 288,14 CHF. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,72 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Gewinne in Zürich: SMI letztendlich freundlich Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI zum Handelsende steigen Aufschläge in Zürich: SPI klettert schlussendlich

