Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 227,00 CHF zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 227,00 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,30 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 46.842 Roche-Aktien.

Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,32 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 222,75 CHF am 09.02.2024. Abschläge von 1,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,75 CHF belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 17,78 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

