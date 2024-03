Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 227,15 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 227,15 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 227,70 CHF. Bei 225,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 357.296 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (222,75 CHF). Mit Abgaben von 1,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,75 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 263,50 CHF je Roche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 17,78 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

