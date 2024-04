Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Roche im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 220,30 CHF.

Um 09:06 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 220,30 CHF nach oben. Bei 220,90 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 220,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 31.889 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,25 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 217,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,83 CHF je Roche-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,56 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig wurden 16,24 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Roche 14,74 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,03 CHF je Aktie aus.

