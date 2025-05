Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 262,80 CHF zu.

Um 11:49 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 262,80 CHF nach oben. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 262,90 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 88.799 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 16,25 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.05.2024 bei 226,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 13,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,91 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 279,75 CHF angegeben.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Roche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,13 CHF je Aktie belaufen.

