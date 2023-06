Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 274,95 CHF nach.

Die Roche-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 274,95 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 274,30 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 275,65 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 93.586 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 335,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,05 CHF. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 7,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 317,56 CHF.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.244,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.783,00 CHF in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Roche am 27.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,33 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche reicht Verfassungsbeschwerde gegen Krankenkassengesetz ein - Roche-Aktie im Minus

Roche-Aktie im Minus: Roche im ersten Quartal mit Umsatzrückgang

Roche-Aktie im Minus: Roche und Eli Lilly arbeiten zusammen an der Früherkennung von Alzheimer