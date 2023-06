Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 272,75 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 272,75 CHF abwärts. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 272,75 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 275,65 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 202.423 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,13 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,05 CHF am 28.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 6,12 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 317,56 CHF an.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.783,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,92 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Roche dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 19,33 CHF fest.

