Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 273,55 CHF.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 273,55 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 273,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 273,35 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26.031 Roche-Aktien.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 256,05 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 6,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 317,56 CHF angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 16.445,00 CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Roche am 27.07.2023 vorlegen. Roche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 19,07 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

